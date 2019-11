Il futuro di Tonali: la Juve prova a bruciare la concorrenza. Ma Cellino spara alto

Tra Serie A e Nazionale, Sandro Tonali sta dimostrando di poterci stare eccome ad alti livelli. Il centrocampista del Brescia, che può essere impiegato sia come regista che come mezzala, è seguito da molti club, tra cui la Fiorentina. La coppia Pradè-Barone lo scorso agosto ci aveva provato ma Massimo Cellino non ha voluto cedere. Adesso, invece, è la Juventus che vuol muoversi d’anticipo, sprintando sulla concorrenza, anche se l’ex proprietario del Cagliari chiede tanto per il proprio gioiellino: secondo calciomercato.com la base di partenza per fare un’offerta è non meno di 40 milioni.