Il futuro di Ribery? Tutto da scrivere. Arriva un’offerta anche dalla Turchia

Le Roi non ha ancora deciso riguardo alla prossima stagione: la priorità adesso è la salvezza

Una decisione definitiva ancora non è stata presa: la priorità, ad oggi, per tutti in casa viola è una salvezza da ottenere il prima possibile, a tutti i costi. Poi dopo ognuno prenderà le proprie decisioni. La società, certo, ma anche i giocatori. Uno dei più chiacchierati al momento è sicuramente Franck Ribery, il cui contratto scade tra poco più di due mesi, il 30 giugno. L'ex Bayern sceglierà di restare, d'accordo con il club ed il nuovo allenatore, o opterà per una nuova esperienza? E' notizia di oggi, intanto, che dalla Turchia lo vorrebbero nella loro Serie A: secondo il portale Takvim, FR7 sarebbe il sogno del Karagümrük, una delle tante squadre di Istanbul. Ricordiamo che Ribery vanta già un'esperienza nel campionato turco: ha giocato nel Galatasaray per sei mesi nel 2005.