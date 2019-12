Il Flamengo vuole Pedro a titolo definitivo: deciderà Commisso

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Flamengo sarebbe pronto ad acquistare Pedro a titolo definitivo (La Nazione, invece, scrive di prestito) restituendo ai viola i milioni investiti in estate. Ma l’idea è quella di cederlo solo in prestito. Magari proprio al Flamengo. Sarà Commisso a stabilire se dichiarare chiusa la sfida Pedro o se farlo tornare per il ritiro estivo a Moena.