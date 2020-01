L’incontro che ha sancito il sorpasso sul Napoli si è svolto ieri.

SCHEDA

l’accordo col Verona – scrive il Corriere dello Sport – è ad un passo. Acquistarlo ora per averlo in squadra a giugno. Il club gigliato ha fretta di mettere tutto nero su bianco, anticipando i tempi per evitare il coinvolgimento in aste di mercato.

Le cronache raccontano di un giocatore che da settimane starebbe spingendo per vestire il viola, nonostante l’accordo di massima raggiunto tra Napoli e scaligeri.

Il primo contatto a margine dello scontro diretto tra le due squadre, al Bentegodi. Il Ds viola Pradè lo aveva incontrato, formulando la proposta. Con la continuità di prestazioni ha attirato su di sé l’interesse di molti club, ma la Fiorentina ha fatto breccia prima di tutti. Per lui previsto un investimento importante,

16-18 milioni.

Sofyane interpreta entrambe le fasi: corre recuperando palla ed è rapido nel far ripartire la squadra. Deve limitare un po’ l’irruenza, ma ha dimostrato di essere abile nel dribbling; quarto per quelli riusciti, in una classifica guidata da Boga con Gaetano Castrovilli subito dietro.

Sofyaneè sempre più vicino: