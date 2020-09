Il Cagliari non chiude con l’Inter, su Nainggolan torna la Fiorentina?

Radja Nainggolan è sceso in campo sabato nei minuti finali della sfida contro la Fiorentina. Proprio in seguito al suo ingresso e a quello di Vidal, la squadra nerazzurra è riuscita a ribaltare la sfida di San Siro, imponendosi 4-3. Il belga sarà out contro il Benevento per una faringite ma resta al centro del mercato in uscita dell’Inter. Il centrocampista è sempre nel mirino del Cagliari, ma – come riportato da TMW – piace anche ad altre due squadre di Serie A. Nelle ultime ore si sarebbero fatte di nuovo avanti Torino e Fiorentina, entrambi già in passato sull’ex Roma e Cagliari.