Idea Krunic. Da Milano: il centrocampista rossonero piace alla Fiorentina

Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina, un'idea di mercato lanciata dal sito pianetamilan: la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni su Rade Krunic , centrocampista bosniaco classe 1993 di proprietà del Milan.

Krunic è tra i giocatori rossoneri dati in partenza nella prossima estate, anche (e soprattutto) per lo scarso impiego riservatogli da Pioli. Per lui, il Milan chiede circa 10 milioni di euro.