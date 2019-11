Ibra vicino al ritorno in Italia: il Bologna sogna, ma è il Milan il più vicino a Zlatan

Dato l’addio ai Los Angeles Galaxy ed alla MLS, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare davvero in Italia. Ed in un colpo solo si tratterebbe di un doppio ritorno, visto che non soltanto l’attaccante svedese rientrerebbe nel nostro Paese, ma anche nel Milan. Nonostante il Bologna, infatti, ci abbia provato e ci stia tuttora provando con grande speranza e determinazione, sono i rossoneri ad essere i più vicini all’ex Juve, Inter e Barcellona: i meneghini avrebbero offerto diciotto mesi di contratto, il problema però sono le altissime richieste d’ingaggio che Ibra ed il suo entourage hanno sparato. Lo scrive gianlucadimarzio.com.