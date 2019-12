Ibra al Milan? Maldini: “Un’opzione che sta diventando sempre più difficile”

Intervenuto a Sky Sport nel prepartita di Milan-Sassuolo, il direttore tecnico nonché storico ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe far tornare Zlatan Ibrahimovic in casa rossonera:

Zlatan? E’ un’opzione che stiamo valutando, ma non è l’unica per il nostro attacco. Più andiamo avanti e più diventa difficile, l’ultima partita giocata da Ibra risale a due mesi fa e, considerando il tempo che impiegherà per tornare al top, finiremmo per averlo a disposizione per soli cinque mesi, non di più…