I viola devono puntellare la difesa: nome nuovo sul taccuino di Pradè

La Fiorentina avrebbe pensato al brasiliano Bremer, ma il Torino per ora si è opposto

Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina ha chiesto il centrale brasiliano Gleison Bremer(la scheda) al Torino. I viola, del resto, sono in cerca di almeno un difensore, due se a partire fossero sia Pezzella che Milenkovic. E così avrebbero pensato al granata, reduce da un buon campionato nonostante le difficoltà della squadra allenata prima da Giampaolo e poi da Nicola, ma l'attuale tecnico del Toro, Ivan Juric, considera Bremer uno dei capisaldi della formazione che ha in mente per il prossimo campionato. Ecco perché la prima risposta del club di Cairo è stata negativa.