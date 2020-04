Le parole dell’Ad della Serie A Luigi De Siervo sulla possibilità che il nostro campionato diventi terra di conquista per i club stranieri qualora non si riprenda a giocare (LEGGI QUI), lanciano un grido d’allarme per quanto riguarda le valutazioni dei giovani in rampa di lancio. Sky Sport ha stilato una lista dei dieci Under 23 più costosi della Serie A: nella Top10 figurano tre viola, addirittura due sul podio. Se Federico Chiesa è il giovane più “caro” della penisola (valore di mercato di 50 milioni), Nikola Milenkovic staziona in terza posizione (24,5 milioni). Tra i due viola c’è Tonali, mentre poco sotto troviamo Gaetano Castrovilli (20 milioni). Un rischio che la Fiorentina rischia di correre con il ridimensionamento dei costi – e delle entrate – da parte dei club italiani, anche se da più parti si pensa ad un calciomercato in toni minori durante la prossima finestra.