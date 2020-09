Gonzalo Higuain è pronto a dire addio all’Italia. Come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, il fratello procuratore del centravanti argentino, Nicolas, è arrivato a Torino da due giorni per trattare con la Juventus la rescissione consensuale. E sono appunto due giorni che i colloqui vanno avanti. La soluzione è vicina e l’ex Real è prossimo a salutare il Belpaese per atterrare negli Stati Uniti, dove lo aspetta l’Inter Miami.