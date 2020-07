Hancko, rinnovato il prestito allo Sparta Praga: i dettagli dell’accordo

Proseguirà ancora allo Sparta Praga la carriera di David Hancko. La Fiorentina, club proprietaria del cartellino del terzino sinistro sloveno (1997), ha infatti raggiunto un accordo con il club ceco per prolungare il prestito del calciatore anche per la prossima stagione. Nuovo prestito di un anno per Hancko allo Sparta Praga, che a fine stagione avrà l’opzione per acquistare definitivamente il suo cartellino a titolo definitivo versando nelle casse viola 3 milioni di euro (bonus inclusi). Acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2018 dallo Zilina, Hancko ha collezionato in totale 5 presenze in Serie A con la maglia viola nella stagione 218-2019. Un anno fa il prestito allo Sparta, dove ha totalizzato 25 presenze tra tutte le competizioni. Ora una nuova avventura, in prestito con diritto di riscatto, sempre in Repubblica Ceca. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.