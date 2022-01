Haaland, Mbappé, Vlahovic: destini incrociati. Il norvegese: “Giocherò in Spagna”

In vacanza a Marbella, il centravanti del Borussia Dortmund ha confidato ad alcuni tifosi il suo futuro

L'estate del 2022 vedrà un grande fermento per quanto riguarda il mercato dei super-attaccanti. Una sorta di reazione a catena relativa ai grandi numeri 9 (e non solo) del Vecchio Continente, che vedrà coinvolto, purtroppo per i tifosi viola, anche Dusan Vlahovic. Sulla situazione contrattuale del centravanti gigliato è inutile aggiungere altro. Quello che è certo riguarda il suo futuro, che dipenderà anche dai movimenti delle altre grandi punte europee. Due nomi su tutti: Erling Haaland e Kylian Mbappé. Proprio il norvegese del Borussia Dortmund, durante la sua vacanza natalizia a Marbella, si è lasciato scappare ad alcuni tifosi che gli hanno chiesto novità sul suo futuro, un "nel prossimo campionato giocherò in Spagna". Parole - riportate da tuttomercatoweb.com - che non faranno proprio impazzire di gioia il club giallonero tedesco, che aspettava da Haaland una risposta ufficiale entro il prossimo febbraio circa ad un possibile rinnovo contrattuale. In molti, adesso, scommettono sul suo arrivo a giugno al Real Madrid di Carlo Ancelotti, Real dove doveva finire anche Mbappé. In scadenza a giugno, l'attaccante francese ha appena rifiutato una proposta monstre di oltre 30 milioni annui dal PSG: il suo sogno è giocare nelle merengues, ma considerando le enormi difficoltà economiche del calcio spagnolo, il doppio colpo Mbappé-Haaland sarebbe davvero possibile? In questo giro impazzito può rientrare anche Romelu Lukaku: le sue parole d'amore verso l'Inter (non corrisposte, però, dai tifosi nerazzurri) e la poca soddisfazione che nutre verso l'attuale esperienza londinese stanno spingendo il Chelsea a guardarsi intorno. C'è da scommettere, allora, che anche i blues, insieme ai vari City, Liverpool, Tottenham e Bayern, potranno fare un pensierino a Vlahovic.