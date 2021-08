Gori può andare al Cosenza: i calabresi lo vogliono prima della Coppa Italia

Il giovane centravanti scuola Fiorentina può andare a giocare con i prossimi avversari dei viola

Secondo cosenzachannel.it il vero obiettivo dei rossoblù calabresi per il proprio attacco è Gabriele Gori, attaccante classe 1999 di proprietà della Fiorentina e tornato a Firenze dopo il prestito dello scorso anno al Vicenza. L'obiettivo del d.s. dei Lupi, Roberto Goretti - accostato nei mesi scorsi ai viola per il ruolo poi andato a Nicolas Burdisso - è chiudere l'operazione in prestito prima della sfida di Coppa Italia in programma al Franchi venerdì sera. Se il dirigente ex Perugia non riuscisse nel suo scopo, approfitterebbe dell'appuntamento ufficiale per definire la trattativa, vantando già l'ok di Gori.