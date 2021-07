Gollini chiuso da Musso, ci pensa la Fiorentina. Scambio con l’Atalanta?

Può essere Gollini un'idea per la porta viola? Lirola come pedina di scambio

Secondo quanto riporta Tuttosport, l'interesse dell'Atalanta per Lirola potrebbe aprire uno spiraglio per un ritorno di Pierluigi Gollini alla Fiorentina. Dopo l'arrivo a Bergamo di Juan Musso, Gollini cerca una nuova sistemazione e piace a Lazio e, appunto Viola. Nel caso in cui Dragowski dovesse essere portato via da un'offerta irrinunciabile, la pista potrebbe surriscaldarsi [CLICCA PER LEGGERE I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA].