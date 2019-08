Gli occhi viola in Sudamerica: piace Kannemann del Gremio (scheda)

Continua la campagna di rafforzamento della Fiorentina di Commisso, che guarda anche in Sudamerica. Dopo Diego Rossi, del quale vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, Pradè avrebbe monitorato anche un altro profilo: secondo il portale Calciomercato.it è quello di Walter Kannemann, centrale del Gremio. L’esperto giocatore, 28 anni, ha però un contratto fino al 2022 e per lui la concorrenza è folta. Anche Cagliari e Roma, solo per restare in Italia, avrebbero fatto più di un sondaggio. LA SCHEDA COMPLETA DI WALTER KANNEMANN