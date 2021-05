Gli occhi della Fiorentina su Carlos Augusto. Il Monza spara alto

La Fiorentina cerca rinforzi a sinistra: Carlos Augusto piace a Gattuso, ma il Monza chiede 12 milioni per cederlo

Una delle sorprese in positivo del Monza, nonostante la mancata promozione in Serie A, è stata il terzino brasiliano Carlos Augusto . Arrivato un anno fa dal Corinthians, il terzino mancino è uno dei giocatori che più si è messo in mostra con i brianzoli.

L'esterno sinistro ha attirato le attenzioni di numerosi club che militano in massima serie. Come riporta Tuttomonza.it, tra questi quello che sembra fare più sul serio è la Fiorentina che avrebbe chiesto informazioni. Il giocatore piace molto a Gattuso ma per cederlo Galliani e soci chiedono almeno 12 milioni, non di meno.