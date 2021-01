Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport poco prima della gara di Coppa Italia tra i partenopei e l’Empoli, in cui la squadra di Gattuso ha avuto la meglio per 3-2 dopo aver subito per due volte la rimonta dei toscani. “Lobotka non è in uscita”, ha detto Giuntoli, “mentre l’entourage di Milik sta parlando con alcuni club e aspettiamo di trovare una soluzione”.