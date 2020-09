Giulini: “Ci stiamo riprovando per Nainggolan, ma l’Inter non lo dà in prestito”

Anche la Fiorentina ci aveva pensato – e magari ci sta ancora pensando – ma intanto è il Cagliari ad uscire allo scoperto per quanto riguarda Radja Nainggolan. Così il presidente rossoblù Tommaso Giulini dopo la presentazione di Godin:

La situazione legata a Nainggolan è molto complicata: noi abbiamo troppi centrocampisti e prima dobbiamo cederne qualcuno, l’Inter poi questa volta in prestito non lo dà. In altre parole, o ricevono un’offerta per il cartellino oppure se lo tengono.