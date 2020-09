Giovani viola in prestito, saluta anche Ghidotti: replicherà l’esperienza dello scorso anno

L’U.S.PERGOLETTESE 1932 annuncia il ritorno in maglia gialloblu’ del portiere SIMONE GHIDOTTI, classe 2000, dalla FIORENTINA. Dopo aver effettuato la preparazione estiva con la squadra viola, le due societa’, A.C. FIORENTINA e U.S.PERGOLETTESE, hanno trovato l’accordo, per il rinnovo del trasferimento temporaneo del giocatore anche per la stagione sportiva 2020/21. Ambito da molte societa’, anche di categoria superiore, il giocatore ha preferito tornare alla PERGOLETTESE, dove ha potuto apprezzare l’ambiente e la professionalita’ della Societa’. L’U.S.PERGOLETTESE ringrazia l’A.C.FIORENTINA per aver acconsentito al rinnovo del trasferimento temporaneo.

Un gradito ritorno e un bentornato a SIMONE.

