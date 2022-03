Giovani talenti della Serie B: occhi viola su Carnesecchi, ma la concorrenza…

Sul portiere classe 2001 di proprietà dell'Atalanta ci sono anche Lazio e Juve

Potrebbe essere uno dei grandi obiettivi della prossima estate viola. Del resto, non è un segreto, la Fiorentina dovrà prendere un nuovo portiere considerando anche la spinosa situazione contrattuale di Bartlomiej Dragowski. Ed ecco perché il club gigliato stia seguendo con grande attenzione la stagione in Serie B, tra i pali della Cremonese, di Marco Carnesecchi, estremo difensore classe 2001 di proprietà dell'Atalanta. Uno dei talenti più brillanti della Serie B edizione 2021/2022 e che a giugno tornerà a Bergamo. Difficilmente per rimanerci, considerando la presenza di Juan Musso, pagato appena nove mesi fa 20 milioni dalla Dea. Quindi Carnesecchi finirà sul mercato: l'Atalanta punterà ad ottenere il massimo dalla sua cessione e su di lui, oltre ai viola, secondo L'Eco di Bergamo, ci sono anche Lazio e Juventus.