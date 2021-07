Giornate decisive per tre difensori viola. A centrocampo occhio a Torreira

La società gigliata al momento non ha fretta di accelerare sul mercato in entrata

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si fa il punto, in breve, sul mercato della Fiorentina. Per la rosea Torreira è un nome che potrebbe tornare di attualità soprattutto se dovessero arrivare le cessioni di Duncan e Amrabat, su quest'ultimo è forte il Torino. Per quanto riguarda la difesa, invece, saranno decisivi gli incontri dei prossimi giorni con i procuratori di Lirola, Milenkovic e Pezzella. La Fiorentina, scrive la rosea, può fare investimenti. Ma non ha fretta e prima di accelerare vorrebbe vendere due-tre pedine.