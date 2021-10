Giocatori in scadenza, Milan pronto al terzo addio a zero: Kessie verso l’estero

Sul centrocampista africano ci sono in prima battuta PSG e Liverpool

C'è chi sta peggio della Fiorentina relativamente al caso-Vlahovic. Dopo Donnarumma e Calhanoglu, infatti, anche Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan a parametro zero. L'ivoriano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed il suo procuratore ha sparato altissimo dal punto di vista dell'ingaggio per firmare il prolungamento dell'accordo. Cifre fuori mercato per il club rossonero, visto che si vocifera di un'offerta del Paris Saint-Germain di circa 12 milioni a stagione. In seconda battuta sull'ex Atalanta c'è il Liverpool.