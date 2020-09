Ghezzal, niente ritorno alla Fiorentina. Il futuro resta un rebus

È sempre stato più fuori che dentro, dunque non sorprende più di tanto la mancata conferma di Ghezzal in Viola. L’esterno offensivo proverà a reinventarsi, anche se non sa ancora dove, così come non lo sa neanche il Leicester che intanto ha preso Under. Come scrive Tmw, la Fiorentina ha di fatto escluso Ghezzal dalla lista mercato da cui attingere nei restanti giorni. Il Leicester adesso cerca, quasi disperatamente, un acquirente.

