Ghezzal in uscita? Lo vuole l’Atalanta

La Fiorentina è interessata a Kevin Bonifazi (SCHEDA), ma l’Atalanta è in pole position sul difensore del Torino. Pur di arrivare al giocatore granata, la Dea sarebbe disposta a inserire Musa Barrow nella trattativa. Non solo perché – come riporta La Gazzetta dello Sport – il club nerazzurro sarebbe interessato anche Rachid Ghezzal, in prestito dal Leicester e poco impiegato da Montella.