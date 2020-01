Gerson si è rivalutato: adesso lo vuole Mourinho al Tottenham, vale come un top player

Il Tottenham vuole agire il più presto possibile sul mercato. Dopo l’infortunio di Kane e la possibile partenza di Eriksen, Mourinho chiede rinforzi e si aspetta qualcosa nell’immediato. Secondo Globo Esporte, gli uomini di mercato degli Spurs hanno messo gli occhi su Gerson Santos da Silva, trequartista del Flamengo ex Roma e Fiorentina, valutato circa 30 milioni di euro. Lo scorso anno a Firenze il giocatore ha deluso ma una volta rientrato in Brasile è tornato su alti livelli.

