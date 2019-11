Genoa, Motta lascia a casa Saponara. A gennaio può tornare sul mercato

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sull’impegno del Genoa contro la Spal in programma questa sera. Fra i convocati rientrano Sturaro, Criscito e Favilli e per questo motivo l’allenatore Thiago Motta ha lasciato fuori altri giocatori. Insieme a Sanabria è rimasto a casa Riccardo Saponara, di proprietà della Fiorentina. Il primo non si è mai ambientato e a gennaio potrebbe tornare in Spagna. Anche il fantasista dei viola tuttavia potrebbe cambiare squadra visto lo scarso impiego.