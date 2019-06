E se la Roma facesse shopping al mercato viola? Sono giorni intensi per il futuro di Jordan Veretout, ma il francese potrebbe non essere il solo a risvegliare l’interesse della Lupa: la Gazzetta dello Sport riporta come anche German Pezzella sia entrato nell’orbita giallorossa. Se per Veretout siamo alle battute finali, quella per il capitano della Fiorentina è una trattativa ancora solo futuribile.