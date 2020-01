Gaetano sulle orme di… Gaetano: “Alla Cremonese per fare come Castrovilli”

In mattinata è stato ufficialmente presentato Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo arrivato in prestito dal Napoli. Introdotto dal direttore sportivo Nereo Bonato, Gaetano si è detto felicissimo della sua nuova destinazione. “Sono qui per crescere – ha spiegato – Se mi auguro di seguire le orme di Castrovilli? Assolutamente, Cremona è stata una parte fondamentale del suo percorso di crescita”. Parlando delle caratteristiche tecniche, il calciatore ha evidenziato la sua propensione offensiva: “Nel Settore Giovanile ho giocato prevalentemente come trequartista o seconda punta, ma all’occorrenza posso ricoprire anche altri ruoli”. Gaetano eredita la maglia numero 10, liberata recentemente da Soddimo.