Svolta Milik, la punta si è decisa. Pretendenti alla finestra

Arkadiusz Milik è stato uno dei profili più chiacchierati del mercato estivo. Il polacco, separato in casa al Napoli, ha rifiutato ogni proposta ricevuta (anche dalla Fiorentina) rimanendo alla corte di De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, l’attaccante polacco in queste ore ha preso una decisione netta. Milik non vuole rimanere fermo altri 6 mesi e dunque vuole trovare a tutti i costi una squadra per gennaio. Il Napoli è stato informato ed è ben contento di poter monetizzare prima che il giocatore vada in scadenza. Le pretendenti sono avvertite, Juventus, Everton e Tottenham restano alla finestra. E chissà, magari anche la Fiorentina ci sta pensando.

