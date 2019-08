Frenata per Fred e Pedro: costi troppo alti

La Fiorentina punta De Paul (SCHEDA), ma guarda anche alle alternative che sono Pedro del Fluminense (SCHEDA) e Fred del Manchester United (SCHEDA). Come scrive La Nazione, per i due giocatori si devono registrare brusche frenate. I prezzi dei cartellini dei due giocatori si avvicinano molto alla quotazione di De Paul e di conseguenza, il fatto che in entrambe le situazioni la Fiorentina sia scivolata in secondo piano lascia intendere che l’all-in dello sprint del mercato sarà davvero tutto e solo per il talento bianconero. Per chiudere, le cifre. In Brasile si sostiene che per arrivare a Pedro servono non meno di 18 milioni di euro. Cash e subito. In Inghilterra, invece, la valutazione di Fred si avvicina ai 30 milioni di euro. Tenuto ovviamente conto che il Manchester appena un anno fa lo ha pagato 59 milioni di euro.

INTANTO SPUNTA PEDRO ARTUR