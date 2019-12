Frenata per Florenzi: la Roma non gradisce il prestito

E’ caldo il nome di Alessandro Florenzi. Il problema – scrive La Nazione – è che la Fiorentina vorrebbe acquisirlo solo in prestito – soluzione non gradita alla Roma – e che lo stipendio annuale del giocatore è di 3.2 milioni più bonus. Percorso difficilissimo e nelle ultime ore le possibilità di portare Florenzi in viola si sono sensibilmente ridotte. Pradè sta valutando altre alternative anche all’estero: la certezza è che un colpo per il centrocampo ci sarà. E anche in difesa – ripercorrendo la squadra in senso opposto – la Fiorentina cercherà di aggiungere un difensore capace di giocare centrale, oppure «esterno» nella difesa a tre. Bonifazi (Torino) continua a essere il più seguito.