Come scrive La Nazione, attenzione a Fred del Manchester United (SCHEDA). Oggi il centrocampista è valutato circa 30 milioni. Meno di quanto l’Udinese chiede per De Paul e il Milan per Suso. Insomma: Fred rientra di diritto nel pacchetto dei giocatori candidati ad essere il super colpo dell’estate della Fiorentina. I dettagli del contatto per il centrocampista di 26 anni (occhio al passaporto e per questo il discorso Fred potrebbe essere un investimento programmato per l’inizio del 2020) parlano di una Fiorentina che avrebbe messo sul piatto del Manchester una proposta da 20 milioni in contanti (16 milioni più 4 di bonus) e un diritto di rivendita (da garantire all’United) vicino al 30 % del prezzo del giocatore nel caso il club viola dovesse cederlo con una valutazione superiore ai 20 milioni pagati dalla Fiorentina.

