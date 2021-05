Fonseca: “Il mio un addio al calcio italiano? Non lo so, da voi si sta bene…”

L'ormai ex allenatore della Roma è stato accostato in questi giorni anche alla Fiorentina

La Roma era l'ultima squadra italiana in corsa in una competizione continentale: ci ha pensato lo United a fermare la corsa dei giallorossi, in semifinale. Al termine della gara contro gli inglesi, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei capitolini, Paulo Fonseca, in procinto di lasciare il club dei Friedkin a fine stagione. Queste le sue parole riguardo al futuro: "Se devo dare consigli a Mourinho? Lo conosco bene ed è stato corretto con me, non ne ha bisogno. Io non ho mai pensato alle dimissioni. Il mio futuro? E' stato un grande onore allenare la Roma, adesso non so se si tratta di un addio al calcio italiano o qualcos'altro. Da voi ho imparato molto e la Serie A mi piace, in Italia sto bene, vediamo che opportunità possono nascere..."