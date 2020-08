Fluminense, addio Gilberto: l’ex viola torna in Europa. Alla Fiorentina una percentuale

Ricordate Gilberto? L’ex esterno della Fiorentina sta lasciando la Fluminense per tornare in Europa. Secondo Globoesporte, il giocatore ha già fissato le visite mediche con il Benfica in Portogallo. Nelle prossime ore saranno sistemati gli ultimi dettagli ma ormai non ci sono più dubbi, il giocatore ripartirà dal club dove lavora un altro ex viola come Rui Costa. Ancora non sono note le cifre dell’affare, ma una cosa è certa: la Fiorentina riceverà la metà del costo del cartellino. VE LO AVEVAMO RACCONTATO LO SCORSO DICEMBRE