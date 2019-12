Florenzi, viola interessata e nodo ingaggio. Solo l’Inter può permetterselo, ma…

Per Paulo Fonseca Alessandro Florenzi si è trasformato da capitano a “opzione”. Stasera il laterale giallorosso sarà titolare per la prima volta in stagione in Europa League, ma gennaio si avvicina e lui non vuole perdere il treno-Nazionale. Dall’altra parte – scrive il Messaggero – il rinnovo di 15 mesi fa, costa alla Roma sei milioni lordi fino al 2023 e anche Petrachi pensa all’offerta giusta. Nonostante l’interesse del Lione di Rudi Garcia, Florenzi vorrebbe restare in Italia dove lo cercano Fiorentina, Cagliari e Sampdoria e Inter: al momento solo i nerazzurri possono coprire il suo lauto ingaggio, ma nel ruolo hanno già bloccato Darmian.