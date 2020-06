Florenzi-Valencia, prestito prolungato. A fine stagione sarà corsa a tre, c’è la Fiorentina

Come rivela gianlucadimarzio.com, Roma e Valencia hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito di Alessandro Florenzi fino al termine della stagione sportiva in Spagna. Una volta chiusa la campagna 2019-2020, l’esterno verrà conteso da tre pretendenti: lo stesso Valencia, che vorrebbe riscattarlo e trattenerlo al Mestalla, l’Atalanta di Gasperini (che lo ritiene il profilo perfetto per le sue corsie) e la Fiorentina, che non ha mai fatto mistero di gradire la soluzione che porta al duttile ex capitano dei giallorossi.

LA SCHEDA DI FLORENZI SU TUTTITALENTI