Florenzi sempre più ai margini della Roma. Fiorentina e altre due pronte ad accoglierlo

Nonostante le assenze Kluivert e Fazio, non c’è più posto nella Roma per Alessandro Florenzi (SCHEDA). Né come terzino, né come esterno alto: Paulo Fonseca non lo vede, il capitano giallorosso è ormai ai margini e rischia anche di perdere l’Europeo. La Gazzetta dello Sport ipotizza uno scenario lontano dalla capitale, con Sampdoria, Cagliari e Fiorentina che lo accoglierebbero volentieri nel mercato di gennaio. La Roma però dovrebbe coprire parte dell’oneroso ingaggio.