Florenzi, per i bookmakers Fiorentina è la squadra più accreditata

Dopo l’addio di Totti e De Rossi, doveva essere lui a ereditare la fascia di capitano della Roma, ma il sogno di Alessandro Florenzi è svanito con l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa e un feeling mai sbocciato. Come scrive l’Ansa, il trasferimento dell’esterno in maglia viola si gioca a 3.50. Oltre a Roma e Fiorentina, le altre possibilità in Italia vengono rappresentate dall’Inter (12.00), dove Florenzi potrebbe adattarsi bene alle tattiche di Conte con il 3-5-2, e dal Napoli (16.00). Meno realistiche le ipotesi Juventus e Atalanta (entrambe a 20.00) e Milan (33.00), mentre all’estero le quote più basse sono Siviglia e Lione (entrambe a 16.00). La quota più alta in assoluto? Un approdo alla Lazio naturalmente, che si gioca a 300.000. Queste le previsioni dell’agenzia Sisal Matchpoint.