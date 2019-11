Florenzi, non solo la Fiorentina. Si pensa ad uno scambio con il Milan

Dopo le frizioni con il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, si aprono numerosi scenari per il futuro di Alessandro Florenzi. Negli ultimi giorni l’agente Alessandro Lucci sta sondando il terreno e come scrive il Corriere dello Sport sull’esterno non c’è solo la Fiorentina, ma anche il Milan. In ponte infatti ci sarebbe uno scambio tra giallorossi e rossoneri con Franck Kessié, anche lui non più sicuro del posto a Milano.