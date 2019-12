Florenzi, il Valencia ci prova: l’offerta è articolata

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina a gennaio, almeno fino a pochi giorni fa, era Alessandro Florenzi (SCHEDA). Sul terzino della Roma ci sarebbe anche il Valencia. Forzaroma.info riassume così l’articolo de Il Messaggero:

L’offerta abbastanza articolata nella quale il primo step prevede il prestito oneroso. Poi è presente un diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo (16 milioni) soltanto in due casi: 1) il Valencia (ora ottavoma a – 4 dal quarto posto) aggancia la zona Champions a fine stagione 2) La squadra allenata da Albert Celades approda in questa edizione almeno alle semifinali. La dirigenza – con il calciatore già partito per le Maldive – ha provveduto ad avvisare il suo agente con il quale, tra Natale e Capodanno, è previsto un incontro. La sensazione è che tutto dipenda da Florenzi.