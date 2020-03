Florenzi, a gennaio contatti con Pradè. La Fiorentina è una soluzione gradita per il futuro

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma quando terminerà il prestito al Valencia. A gennaio, quando ha lasciato la capitale, ci sono stati contatti con Pradè che lo avrebbe voluto portare a Firenze. C’era anche l’Atalanta ma lui ha preferito andare all’estero. Se in giallorosso resterà Paulo Fonseca per lui non ci sarà spazio: la Fiorentina è una soluzione gradita. La Roma vuole realizzare una plusvalenza, ma l’annata difficile del giocatore porterà la società ad abbassare le proprie pretese.