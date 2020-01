Il Flamengo, dopo la trionfante stagione, prosegue la sua ambiziosa campagna acquisti. Dopo aver ufficializzato Pedro dalla Fiorentina (in prestito con diritto di riscatto), la dirigenza si è mossa per Gabigol. Per l’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter si è mobilitato il vicepresidente dei rossoneri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’offerta per il cartellino sará di 18 milioni più il 20% della futura rivendita.