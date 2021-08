Fiorentina-Vlahovic, contatti in corso. Possibile clausola: i dettagli

Presto la Fiorentina dovrebbe incontrare l'agente di Vlahovic

"La presenza sabato sera al Franchi di Darko Ristic, procuratore del serbo, non è passata inosservata. I viola presto potrebbero incontrare Ristic e puntano ad arrivare a un accordo sul rinnovo di contratto il prima possibile. Contatti in corso per arrivare alla svolta: si tratta sulla base di un prolungamento fino al 2026 con base di ingaggio sui 3 milioni di euro (a salire con i bonus) e con clausola rescissoria che potrebbe aggirarsi sui 70 milioni. L’intenzione è quella di chiudere qualsiasi discorso sul suo futuro e spegnere i rumors che vorrebbero top club come Inter o Tottenham pronti a scatenare un’asta per il classe 2000. Il dialogo tra Fiorentina e procuratore del calciatore prosegue".