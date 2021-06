Fiorentina vigile su Cristante. Ma il prezzo è un grande ostacolo

A meno di offerte clamorose, il centrocampista azzurro resterà nella capitale

Bryan Cristante, impegnato oggi nel match inaugurale degli Europei, è finito nel mirino della Fiorentina nelle ultime settimane. Come riporta tuttomercatoweb.com, il centrocampista giallorosso piace alla dirigenza gigliata per rinforzare la propria linea mediana. Tuttavia, complice anche un contratto ben lontano dalla scadenza, sembra un affare destinato a non andare in porto. Come riferisce il portale, infatti, la Roma non lo farebbe partire a meno di offerte irrinunciabili: superiori ai 25 milioni di Euro. Cifre, al momento, fuori mercato.