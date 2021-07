Fiorentina, vicino un giovane terzino sloveno dall’ex club di Ilicic

Koderman è un promettente laterale basso mancino che gioca nel Maribor, in Slovenia

Come riporta Calciomercato.it, la Fiorentina sarebbe vicina all'acquisto del 18enne sloveno Vid Koderman, in forza al Maribor. Il terzino sinistro sarebbe vicino a Firenze per un milione di euro e ha giocato da titolare nelle gare di andata e ritorno dei preliminari della Conference League nonché nella prima del campionato sloveno da poco iniziato. LA SCHEDA DEL GIOVANE TERZINO