Fiorentina vicina a un centrocampista del Venezia, ma sarà girato in prestito

La Fiorentina è molto vicina all’acquisto di Youssef Maleh (SCHEDA), centrocampista classe ’98 del Venezia. Secondo quanto raccolto da TMW, il giocatore per ora si trasferirebbe a Firenze soltanto di passaggio, visto che verrebbe subito girato in prestito in Serie B.

