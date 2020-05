Fiorentina vicina a un centrocampista del Siena, ma in prestito al Grosseto

Alessandro Sersanti è vicino alla Fiorentina. Il club viola ha bruciato le concorrenti per il centrocampista del Grosseto classe 2002. I gigliati – riporta grossetosport.com – hanno da tempo intavolato una trattativa con la Robus Siena, società proprietaria del cartellino che quest’anno aveva girato Sersanti in prestito al Grifone. In stagione ha collezionato 26 presenti e segnato tre gol. Se il Grosseto rimanesse in Serie D, Sersanti andrebbe alla Fiorentina, aggregato con la formazione Primavera. L’atra opzione potrebbe vedere il centrocampista restare in Maremma, se la squadra biancorossa dovesse essere ripescata in Serie C. In questo caso la Fiorentina lo lascerebbe in prestito a farsi le ossa in un campionato professionistico.