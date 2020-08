Asse di mercato caldo tra la Fiorentina e il Verona. Come riportato, infatti, da Sky Sport, l’Hellas, dopo aver chiesto Dusan Vlahovic (che, però, interessa anche ad una squadra tedesca), avrebbe presentato un’offerta al club viola per Marco Benassi. Tuttavia l’accordo tra le società non c’è ancora.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA