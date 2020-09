Dopo l’arrivo di Bonaventura e il ritorno imminente di Borja Valero per la mediana, il mercato della Fiorentina si concentra sull’obiettivo esterno per completare il parco dei calciatori fondamentali nel ruolo, per il modo di giocare del tecnico Iachini. Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse ancora vivo per diversi profili che corrispondono all’identikit tracciato dal tecnico ascolano. In particolare sono ancora vive le piste che portano a

Sema, ex Udinese tornato al Watford, Spinazzola e Barreca. Giocatori che piacciono e rimangono sotto osservazione della dirigenza gigliata, Pradè in testa, che studia tempi e modi per affondare il colpo.